Оже-Альяссим после победы над Тсонга: «В детстве другие великие мне казались инопланетянами, а Жо – старшим братом»

Девятая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим, обыгравший Жо-Вильфреда Тсонга во втором круге турнира в Марселе (7:6, 6:2), рассказал, о чем они говорили у сетки после матча.

«Это был особенный момент. Когда матч подходил к концу, я понимал, что будет нечто особенное. Ощущение того, что круг замкнулся. Он был моим главным кумиром в детстве, и временами я видел в нем себя.

С другими великими такого не было, они казались инопланетянами, а Жо – старшим братом. Я сказал ему, что он был моим кумиром, а он сказал мне стремиться к звездам и не стесняться. Сказал, что я могу добраться до самой вершины».

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе