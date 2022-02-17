Квитова о травме на старте сезона: «Сначала все было не так плохо, но после первого матча в Аделаиде запястье опухло»

Двукратная чемпионка «Уимблдона» рассказала о травме, с которой столкнулась на старте сезона. В Австралии она выиграла один матч из четырех.

«Запястье стало побаливать незадолго до отъезда в Австралию. Сначала все было не так плохо, но после первого матча в Аделаиде оно опухло. В итоге оказалось, что это воспаление, и понадобилось время, чтобы вылечиться после возвращения из Австралии.

Целый месяц я по сути только играла матчи [но не тренировалась]. Да, было немного тяжело психологически, физически – в целом. Наверное, я, как всегда, ждала от себя чего-то большего. Но не получалось, потому что я не могла играть. Так что это очень трудно.

С другой стороны, я игрок, которому не нужно тренироваться как сумасшедшей. Но если что-то болит и я не могу бить по мячу, это уже другая история. Я была очень расстроена, но здоровье всегда на первом месте.

Мне лучше. И я предпочитаю матчи тренировкам. Поэтому я съездила в Санкт-Петербург. Да, мне просто не нужно торопиться и ждать от себя слишком многого».

Также она сказала, что ей сложно не ставить себе высокую планку, несмотря на то, что она не готова на 100%.

«Это очень трудно. На самом деле, пока не удается, но я буду стараться. Даже в 31 год приходится чему-то учиться. Мне во многом нужно прибавить. Конечно, всю мою карьеру были ожидания и давление. Они никуда не делись. Я знаю, что могу показать свой максимум. Очень трудно с этим справиться и найти баланс».

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