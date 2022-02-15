Маррей о частой смене тренеров: «Я стараюсь найти постоянное решение, потому что получать разные советы каждую неделю не идеально»

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» , который в Роттердаме начал сотрудничать с тренером Стэна Вавринки Дани Валверду, в Дохе будет работать с Колином Флемингом, а в Дубае – снова с Валверду.

В декабре Маррей завершил сотрудничество с Джейми Дельгадо и затем пробовал работать с Эстебаном Кариллем и Яном де Виттом.

Британец прокомментировал частую смену тренеров.

«Я стараюсь найти постоянное решение, чтобы стабильно работать, потому что получать разные советы каждую неделю не идеально».

Также Маррей высказался о своей игре на старте сезона.

«Я считаю, [что я на верном пути]. Если посмотреть на начало этого года, то, конечно, матч [против Феликса Оже-Альяссима в Роттердаме] сложился не в мою пользу, но были и положительные моменты.

Я могу играть гораздо лучше. Нет ощущения, что я проиграл, потому что мне было очень трудно двигаться. Но я считаю, что могу прибавить, если какое-то время стабильно работать над правильными вещами. И я считаю, что так и будет.

Наверное, это произойдет не в одночасье, потому что я допускал некоторые технические ошибки на протяжении 18 месяцев или около того, поэтому нужно время, чтобы избавиться от этих привычек. Мне придется много работать, чтобы их поменять».

Сегодня Маррей сыграет с Таро Даниэлем, которому уступил на Australian Open.

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