Контавейт выиграла 20-й матч в залах подряд. С августа она взяла пять титулов

Девятая ракетка мира в финале турнира в Санкт-Петербурге обыграла №7 Марию Саккари – 5:7, 7:6, 7:5.

В первом сете Контавейт вела 5:2, но потом проиграла пять геймов подряд, взяв в них всего четыре очка.

Во втором сете эстонка отыграла брейк, а в третьем – подачу на матч.

Контавейт выиграла шестой титул в карьере. Начиная с августа 2021 года, когда в ее команду вошел Дмитрий Турсунов, эстонка вышла в шесть финалов и взяла пять трофеев.

На крытых кортах Контавейт выиграла 20 матчей и четыре турнира подряд (Острава, Москва, Клуж-Напока и Петербург). Она стала шестой теннисисткой с 1990 года, которой удалась такая серии. До нее последний была Жюстин Энен в 2007-2010-м.

В понедельник эстонка станет шестой ракеткой мира.

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