Мария Саккари: «Иногда я сама удивляюсь моральным и физическим силам, которые у меня есть»

Седьмая ракетка мира оценила свою игру после победы над в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге (6:4, 6:7, 6:4)

«Иногда я сама удивляюсь моральным и физическим силам, которые у меня есть. Я думаю, отчасти ими объясняется мое место в рейтинге. Если я смогу еще прибавить, то выйду на новый уровень. Я очень рада, что сегодня нашла способ победить Ирину, потому что она играла на супервысоком уровне».

Также Саккари прокомментировала, что Бегу ожидала ее ошибок, пробивая высокие глубокие мячи под заднюю линию.

«Мне кажется, она делает так во всех матчах. Безусловно, это хороший способ сбить темп. С топ-игроками и не только нужно искать разные способы выиграть очки, и у нее это хорошо получалось – особенно на этом более медленном корте. Это приносит свои плоды. Конечно, было некомфортно, но я находила выход, когда это было необходимо».

Замечательно рельефные плечи и огромная сила привели Саккари в топ-10. Хачанов говорил, что в зале она уделает многих парней

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