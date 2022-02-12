Остапенко о поражении от Контавейт: «В первых трех геймах у нее не было шансов. Но потом я начала куда-то торопиться, делать невынужденные»

25-я ракетка мира прокомментировала поражение от в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге (3:6, 4:6). В первом сете Остапенко вела 3:0.

«План был просто играть в свою игру и атаковать. Когда я агрессивно играла, она много ошибалась, потому что по скорости не успевала. Просто сегодня я допустила больше ошибок, чем обычно допускаю.

Я начала матч очень хорошо, первые три гейма на очень высоком уровне сыграла – у нее, в принципе, не было шансов. Но потом начала куда-то торопиться, опять начала делать невынужденные ошибки.

В целом не очень довольна матчем. Но, мне кажется, очень медленные корты, и ей это было на руку, потому что она многие мячи успевала отбивать. Потому что, если сравнивать с финалом Истборна, который мы играли в прошлом году, у нее там не было столько времени, чтобы отыгрывать столько мячей.

Надеюсь, в будущем корты здесь будут быстрее, потому что многим игрокам это будет на руку».

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