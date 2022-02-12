Глава ATP: «Федереру больше 40 лет. Теперь каждый его матч будет для нас подарком»

Глава ATP Андреа Гауденци надеется, что сыграет на «Мастерсе» в Монте-Карло

«Новак уже запланировал сыграть в Дубае, конечно, это хорошая новость. Мы хотим видеть Новака счастливым и здоровым и смотреть его матчи. Мы хотим, чтобы лучшие игроки выступали на лучших турнирах, и Монте-Карло один из них. Это один из самых важных турниров в календаре.

Надеюсь, у нас будет аншлаг. Мы надеемся как можно скорее оставить ковид в прошлом. Если честно, приходят хорошие новости. Возможно, впереди конец тоннеля. Мы движемся в правильном направлении, чтобы эта ужасная пандемия осталась в прошлом».

Также он высказался о возвращении , которому в августе исполнилось 40 лет. Швейцарец сообщил, что определенность по его физическому состоянию появится в апреле-мае.

«Роджеру больше 40 лет. Теперь каждый его матч будет для нас подарком. Мы с нетерпением ждем его возвращения в тур, но ему нужно время после перенесенных операций. Будем надеяться на лучшее».

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе