Директор «Мастерса» в Монте-Карло об участии Джоковича: «Когда он сделает прививку, мы примем его с распростертыми объятиями»

Директор «Мастерса» в Монте-Карло Желько Франулович пока не знает, примет ли участие в турнире резидент города Новак Джокович.

«Если его ситуация не будет нарушать санитарные требования правительства Франции, мы с радостью его у себя примем. Думаю, все будет в порядке.

На данный момент, насколько мне известно, он не привит. Как только он будет соответствовать правительственным постановлениям, мы примем его с распростертыми объятиями».

Отметим, что клуб, в котором проходит турнир в Монте-Карло, на самом деле находится во Франции.

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