Australian Open. 4-й круг. Надаль играет с Маннарино, Зверев – с Шаповаловым

Теги Рафаэль Надаль Australian Open результаты ATP Александр Зверев Денис Шаповалов Маттео Берреттини Теннис

В воскресенье на Australian Open Рафаэль Надаль играет с Адрианом Маннарино, Александр Зверев – с Денисом Шаповаловым.

Результаты женских матчей воскресенья здесь. Сетка турнира здесь.

Результаты Australian Open-2022

Australian Open

Мельбурн, Австралия

17 января – 30 января 2022

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Расписание Australian Open

Адриан Маннарино (Франция) Рафаэль Надаль (Испания)
6:6
Дата проведения
23 января, 06.35
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Денис Шаповалов (Канада)
1:1
Дата проведения
23 января, 07.30
Онлайн матча

 

Миомир Кецманович (Сербия) Гаэль Монфис (Франция)
Дата проведения
23 января, 10.30
Онлайн матча

 

Пабло Каррено-Буста (Испания) Маттео Берреттини (Италия)
Дата проведения
23 января, 12.30
Онлайн матча

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