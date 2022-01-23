Australian Open. 4-й круг. Надаль играет с Маннарино, Зверев – с Шаповаловым

В воскресенье на Australian Open Рафаэль Надаль играет с Адрианом Маннарино, Александр Зверев – с Денисом Шаповаловым.
Результаты женских матчей воскресенья здесь. Сетка турнира здесь.
Результаты Australian Open-2022
Мельбурн, Австралия
17 января – 30 января 2022
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
- Дата проведения
- 23 января, 06.35
- Дата проведения
- 23 января, 07.30
- Дата проведения
- 23 января, 10.30
- Дата проведения
- 23 января, 12.30