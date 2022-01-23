Australian Open. 4-й круг. Надаль играет с Маннарино, Зверев – с Шаповаловым

В воскресенье на Australian Open Рафаэль Надаль играет с Адрианом Маннарино, Александр Зверев – с Денисом Шаповаловым.

Результаты женских матчей воскресенья здесь. Сетка турнира здесь.

Результаты Australian Open-2022

Australian Open

Мельбурн, Австралия

17 января – 30 января 2022

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Расписание Australian Open