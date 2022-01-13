Правительство Австралии склоняется к отмене визы Джоковича (The Age)

Правительство Австралии склоняется к отмене визы первой ракетки мира , пишет The Age со ссылкой на источник в либеральной партии. Ожидается, что министр иммиграции Алекс Хоук объявит о своем решении в пятницу.

Источник, близкий к Джоковичу, сообщил изданию, что 20-кратный чемпион «Больших шлемов» немедленно обжалует в суде любую попытку депортации. Его юристы считают, что слушания можно ускорить, сократив объем письменных материалов и устных показаний.

Юристы Джоковича, как сообщается, надеются, что если суд все-таки состоится, то в выходные. Напомним, в понедельник начнется .

Дело Джоковича расследуют уже в 3 странах. А Австралия издевается – даже Шарапова тщетно смотрела брифинг премьера в надежде на решение

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