Australian Open. Джокович в сетке, Медведев и Рублев могут встретиться в 1/4, Карацев и Хачанов попали в четверть со Зверевым и Надалем

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В Мельбурне прошла жеребьевка мужского Australian Open.

Даниил Медведев (2) попал в нижнюю четверть сетки и стартует матчем против Хенри Лааксонена. В его четверть из топ-сеяных попал Андрей Рублев, который сыграет с Джанлукой Маджером.

Первый сеяный Новак Джокович (1) в первом круге встретится с Миомиром Кецмановичем. В его четверти оказался Маттео Берреттини (7), стартующий матчем против Брэндона Накашимы. 

Во второй четверти Александр Зверев (3) сыграет с Даниэлем Альтмайером, а Рафаэль Надаль (6) – с Маркосом Гироном.

Там же Аслан Карацев (18) встретится с Хауме Муньяром, а Карен Хачанов – с Денисом Кудлой.

В третьей четверти Стефанос Циципас (4) стартует матчем против Микаэля Имера, а Каспер Рууд (8) – против Алекса Молчана.

В этой четверти пятикратный финалист Энди Маррей второй раз за две недели встретится с Николозом Басилашвили.

Полностью сетка здесь.

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