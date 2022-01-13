Australian Open. Джокович в сетке, Медведев и Рублев могут встретиться в 1/4, Карацев и Хачанов попали в четверть со Зверевым и Надалем

В Мельбурне прошла жеребьевка мужского .

(2) попал в нижнюю четверть сетки и стартует матчем против Хенри Лааксонена. В его четверть из топ-сеяных попал , который сыграет с Джанлукой Маджером.

Первый сеяный (1) в первом круге встретится с Миомиром Кецмановичем. В его четверти оказался Маттео Берреттини (7), стартующий матчем против Брэндона Накашимы.

Во второй четверти Александр Зверев (3) сыграет с Даниэлем Альтмайером, а (6) – с Маркосом Гироном.

Там же Аслан Карацев (18) встретится с Хауме Муньяром, а Карен Хачанов – с Денисом Кудлой.

В третьей четверти Стефанос Циципас (4) стартует матчем против Микаэля Имера, а Каспер Рууд (8) – против Алекса Молчана.

В этой четверти пятикратный финалист Энди Маррей второй раз за две недели встретится с Николозом Басилашвили.

Полностью сетка здесь.

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