Президент Сербии о проблемах Джоковича в Австралии: «Политическая охота на ведьм. Когда не могут победить кого-то, прибегают к такому»

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал проблемы, с которыми столкнулся по прилете в Австралию, и что несколько других игроков въехали в страну с медотводами.

«Что не является фэйр-плей, так это политическая охота на ведьм, когда все, включая премьер-министра Австралии, делают вид, что правила применимы ко всем.

Я боюсь, что это упорное политическое преследование Новака будет продолжаться до того момента, пока они не смогут что-то доказать, потому что, когда не могут победить кого-то, прибегают к таким вещам».

Джоковича высылают из Австралии из-за отказа прививаться. Он пошел в суд и до понедельника останется в Мельбурне

Депортация Джоковича – история, в которой плохо выглядят все: сам Новак, австралийский теннис и власти всех мастей