Мама Джоковича о ситуации в Австралии: «Политическая атака, чтобы Новак не стал лучшим в истории. Он революционер, меняющий мир»

Мама Новака Джоковича Диана прокомментировал проблемы, с которыми 20-кратный чемпион «Больших шлемов» столкнулся по прилете в Австралию.

«Мне тяжело через это пройти. Никто не заслуживает такого обращения, особенно он. Это политическое решение, что он не может играть. Это скандал. Поселить его в грязном отеле без связи с нами – беспрецедентное обращение.

Это чисто политическая атака на Новака, чтобы он не стал лучшим в истории. Он жертвенный агнец, но еще и великий чемпион. Он революционер, который меняет этот мир. Мы надеемся, что это не навредит его психологическому здоровью и не подрежет крылья. Мы поддержим его молитвами и посланием: «Оставайся самим собой!».

Мы коротко поговорили, он попытался заснуть, но не смог. Надеюсь, он останется сильным и продолжит побеждать. Он в ужасных условиях. Какой-то отель для иммигрантов, полный блох и с ужасной едой».

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Депортация Джоковича – история, в которой плохо выглядят все: сам Новак, австралийский теннис и власти всех мастей