Отец Джоковича: «Иисуса пригвоздили к кресту. Он выстоял. Точно так же пытаются распять Новака»

Отец Новака Джоковича Срджан прокомментировал проблемы, с которыми 20-кратный чемпион «Больших шлемов» столкнулся по прилете в Австралию.

«Они держат в плену нашего Новака, нашу гордость. Новак – это Сербия, а Сербия – это Новак. Они притесняют Новака, а вместе с этим и Сербию, и сербский народ.

Лидер той далекой страны, Скотт Моррисон, осмелился напасть на Новака и изгнать его еще до того, как он въехал в их страну. Они хотели поставить его на колени, и не только его, но и нашу прекрасную Сербию.

Мы, сербы, – гордый европейский народ. На протяжении всей истории мы никогда ни на кого не нападали, мы только защищались. Именно это Новак, наша гордость, наш серб, гордость всего свободного мира, сейчас делает своим отношением к хозяевам и организаторам [турниров] по всему миру, показывая, из какого народа он происходит.

Мы, сербы, – гордый народ, который гордится своим светом в конце тоннеля, и это наш Новак. Эта политическая олигархия его не погасит».

Также Джокович провел параллель с Иисусом Христом.

«Иисуса пригвоздили к кресту и делали с Ним всевозможные вещи. Он выстоял и все еще жив среди нас.

Точно так же пытаются распять Новака, принизить его, поставить на колени, делать с ним все что угодно».

Также он обратился напрямую к Моррисону.

«Ты, знаменитый премьер-министр далекой прекрасной страны, ведешь себя в соответствии со своими принципами, которые не имеют ничего общего с нами и нашими принципами.

Мы – люди, а ты, сэр, нет».

Джоковича высылают из Австралии из-за отказа прививаться. Он пошел в суд и до понедельника останется в Мельбурне

Депортация Джоковича – история, в которой плохо выглядят все: сам Новак, австралийский теннис и власти всех мастей