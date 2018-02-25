Россия третий раз выиграла Кубок Дэвиса

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Вторая ракетка мира Даниил Медведев за 1 час 29 минут обыграл Марина Чилича в финале Кубка Дэвиса (7:6, 6:2). Россия выиграла у Хорватии два одиночных матча.

 
 
 
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Публикация от Теннис на Sports.ru 🎾 (@sportsru_tennis)

Это третья победа России в шести финалах Кубка Дэвиса. Предыдущие были в 2002-м и 2006-м. Россияне вышли на cедьмое место по количеству титулов и делят его с Германией и Чехией.

Все финалы сборной России в Кубке Дэвиса:

  • 1994. Москва. Швеция – Россия – 4:1;
  • 1995. Москва. США – Россия – 3:2;
  • 2002. Париж. Россия – Франция – 3:2;
  • 2006. Москва. Россия – Аргентина – 3:2;
  • 2007. Портленд. США – Россия – 4:1;
  • 2021. Мадрид. Россия – Хорватия – 2:0.

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