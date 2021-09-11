У Весниной украли олимпийские медали

Олимпийская чемпионка Рио-2016 и серебряный призер Токио-2020 Елена Веснина рассказала, что ее дом ограбили. Преступники украли драгоценности и олимпийские медали.

«Нас с мужем не было в доме всего несколько часов. Когда вернулись с ужина, обнаружили, что украли медали. Они лежали в спортивной сумке, не на видном месте.

Я не убрала их в сейф, потому что показывала их детям в теннисном клубе. В любом случае, сейф тоже взломали, украли драгоценности и украшения, не взяли только документы», – рассказала Веснина «Коммерсанту».