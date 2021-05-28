Осаку оштрафовали на $15 тысяч за отказ от пресс-конференции. «Шлемы» говорят о возможной дисквалификации

Вторая ракетка мира отказалась дать пресс-конференцию после выхода во второй круг . Таким образом она выполняет обещание не общаться с медиа, данное до начала турнира.

За сегодняшний отказ от пресс-конференции ее оштрафовали на 15 тысяч долларов.

Кроме того, четыре турнира «Большого шлема» выпустили совместное заявление о поведении японки. В нем они сообщили, что руководство «Ролан Гаррос» пыталось наладить диалог с Осакой, чтобы выяснить суть ее претензий и продумать пути их решения. Попытка оказалась безуспешной.

В итоге турниры сообщили, что общение с журналистами – обязанность игроков, предусмотренная правилами. В случае повторного нарушения правил санкции могут быть тяжелее – вплоть до дисквалификации с турнира. Также возможно проведения расследования, в результате которого возможны более значительные штрафы и дисквалификация с других «Шлемов».

Осака о бойкоте прессы на РГ: «Это выступление против системы, которая заставляет спортсменов общаться с журналистами, когда они страдают от психических проблем»

Наоми Осака – уже гигантский бренд. Ее дела ведут 20 человек, она отказала Coca-Cola

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