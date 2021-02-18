Медведев о словах Джоковича, что он заставит молодое поколение «рвать задницы»: «Я ему верю»

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал предстоящий ему финал Australian Open против первой ракетки мира .

«В финале я буду претендентом против человека, который выиграл восемь Australian Open, никогда не уступал в полуфиналах и финалах. Он один из величайших игроков в истории.

Конечно, мы оба будем испытывать давление. Но если в целом, то мне терять нечего.

Думаю, история личных встреч не имеет особого значения (Джокович ведет 4:3 – Sports.ru). Я проигрывал в упорных матчах, еще когда не вышел на нынешний уровень. И семь матчей против Новака – это огромный опыт. Например, вы видели по его матчу с Асланом, как сложно играть с Большой тройкой впервые.

Когда Джокович ловит волну, он не ошибается – это самое сложное в матчах с ним. Но я это тоже неплохо умею. Мы проводили невероятные матчи. Я знаю, что нужно делать. Он ничего не отдаст просто так, мне придется показать максимум. И я не жду, что физически он не будет готов».

Также Медведев прокомментировал слова Джоковича о том, что он ничего не отдаст молодому поколению просто так, а заставит их «рвать задницы».

«Когда Новак говорит такие вещи, я ему верю (улыбается). Чтобы его обыграть, нужно физически и психологически находиться на пике на протяжении четырех-пяти часов.

И я не воспринимаю его слова негативно. Я очень ценю его как игрока и как человека».

🎉👊Медведев – в финале Australian Open! Он в убойной форме: разорвал Циципаса, одержал 20-ю победу подряд