Дарья Касаткина выиграла первый титул с осени-2018

Бывшая 10-я ракетка мира победила Мари Бузкову в финале турнира в Мельбурне для теннисисток, рано выбывших с (4:6, 6:2, 6:2). Она укрепила преимущество в личных встречах с чешкой – теперь счет 2:0.

3️⃣rd career title! @DKasatkina outlasts Bouzkova 4-6, 6-2, 6-2 to claim the Phillip Island Trophy title! 🏆 #PhillipIslandWTA pic.twitter.com/LIR4ZpcFhn

Касаткина взяла первый титул с октября 2018 года, когда она выиграла Кубок Кремля. Всего для уроженки Тольятти это третья победа на турнирах в карьере. Она избавилась от отрицательного баланса в финалах уровня тура (он стал 3:3).

После окончания матча Касаткина заплакала.

Kasatkina crying because she doesn’t want the title. pic.twitter.com/YkU4dzwJko