Australian Open. 1/4 финала. Карацев не раньше 7:00 мск поборется с Димитровым, Джокович встретится со Зверевым

Во вторник на Australian Open поборется за выход в полуфинал дебютного «Большого шлема» с . Матч начнется не раньше 7:00 по Москве.

Действующий чемпион встретится с .

Australian Open

Мельбурн, Австралия

8 – 21 февраля 2021

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 55 450 000 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала