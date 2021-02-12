Australian Open. 1/4 финала. Карацев не раньше 7:00 мск поборется с Димитровым, Джокович встретится со Зверевым

Во вторник на Australian Open Аслан Карацев поборется за выход в полуфинал дебютного «Большого шлема» с Григором Димитровым. Матч начнется не раньше 7:00 по Москве.
Действующий чемпион Новак Джокович встретится с Александром Зверевым.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
8 – 21 февраля 2021
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 55 450 000 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
- Дата проведения
- 16 февраля, 07.00
- Дата проведения
- 16 февраля, 02.00
Не определен – Даниил Медведев (Россия)
- Дата проведения
- 16 февраля, 02.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 16 февраля, 02.00