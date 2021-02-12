Australian Open. 1/4 финала. Карацев не раньше 7:00 мск поборется с Димитровым, Джокович встретится со Зверевым

Теги Новак Джокович Australian Open результаты ATP Григор Димитров Александр Зверев Аслан Карацев Теннис

Во вторник на Australian Open Аслан Карацев поборется за выход в полуфинал дебютного «Большого шлема» с Григором Димитровым. Матч начнется не раньше 7:00 по Москве.

Действующий чемпион Новак Джокович встретится с Александром Зверевым.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

8 – 21 февраля 2021

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 55 450 000 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала

Григор Димитров (Болгария) Аслан Карацев (Россия)
Дата проведения
16 февраля, 07.00
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
16 февраля, 02.00
Онлайн матча

 

Не определен – Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
16 февраля, 02.00
Онлайн матча

 

Не определен – Не определен
Дата проведения
16 февраля, 02.00
Онлайн матча

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