Джокович может вложиться в теннисный центр рядом с Афинами стоимостью 20 млн евро (Tennis24)

Новак Джокович близок к тому, чтобы вложиться в Центр тенниса и ракеточных видов спорта в Элиниконе, пригороде Афин. Об этом сообщает Tennis24. Проект оценивается в 20 миллионов евро и включает в себя более 20 теннисных кортов, а также корты для падела и пиклбола.

Напомним, осенью появилась информация, что серб переехал с семьей в Глифаду, пригород Афин. Медиа также сообщали , что он мог получить золотую визу Греции через покупку недвижимости на сумму более 900 тысяч долларов.

