Джокович может вложиться в теннисный центр рядом с Афинами стоимостью 20 млн евро (Tennis24)
Новак Джокович близок к тому, чтобы вложиться в Центр тенниса и ракеточных видов спорта в Элиниконе, пригороде Афин. Об этом сообщает Tennis24. Проект оценивается в 20 миллионов евро и включает в себя более 20 теннисных кортов, а также корты для падела и пиклбола.
Напомним, осенью появилась информация, что серб переехал с семьей в Глифаду, пригород Афин. Медиа также сообщали, что он мог получить золотую визу Греции через покупку недвижимости на сумму более 900 тысяч долларов.
Джокович переехал в Грецию. Возможно, поругался с властями Сербии – и увез турнир
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @stathopoulosth
