Медведев выиграл 18-й матч подряд и впервые вышел в 1/4 финала Australian Open

Теги Australian Open ATP Андрей Рублев Маккензи Макдональд Даниил Медведев Каспер Рууд Теннис

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев на Australian Open-2021 обыграл №182 Маккензи Макдональда – 6:4, 6:2, 6:3. Россиянин одержал 18-ю победу подряд и продлил самую длинную беспроигрышную серию в карьере.

Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Australian Open. На «Больших шлемах» он это сделал третий раз – ранее он доходил до финала и полуфинала US Open.

Далее Медведев сыграет с Андреем Рублевым или Каспером Руудом.

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