Медведев выиграл 18-й матч подряд и впервые вышел в 1/4 финала Australian Open

Четвертая ракетка мира на -2021 обыграл №182 Маккензи Макдональда – 6:4, 6:2, 6:3. Россиянин одержал 18-ю победу подряд и продлил самую длинную беспроигрышную серию в карьере.

Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Australian Open. На «Больших шлемах» он это сделал третий раз – ранее он доходил до финала и полуфинала US Open.

Далее Медведев сыграет с или .

Вспомните всех чемпионов «Больших шлемов» из России? И в паре? И даже юниорских? У нас есть тест для любой подготовки

Подписывайтесь на самый веселый инстаграм о теннисе