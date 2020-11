Медведев выиграл 6-й матч подряд и первый – на итоговом турнире

Российский №1 Даниил Медведев, в стартовом матче ATP Finals обыгравший Александра Зверева 6:3, 6:4, одержал первую победу на турнире (в дебютном прошлом году проиграл весь групповой этап).

Чемпион парижского «Мастерса» выиграл шестой матч подряд и второй – у Зверева. В личном противостоянии с 23-летним немцем 24-летний Медведев сделал счет 3-5 (выиграл три из четырех последних встреч).

FIRST #NittoATPFinals W ✅



After going 0-3 last year, @DaniilMedwed defeats Zverev 6-3 6-4 to claim his first-ever victory at the season-ending championships! pic.twitter.com/DKJMWFECir