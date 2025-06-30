Алькарас после пятисетовика с Фоньини: «Не понимаю, почему это его последний «Уимблдон»

Карлос Алькарас поделился эмоциями от победы над Фабио Фоньини на «Уимблдоне».

Он обыграл итальянца на старте турнира 7:5, 6:7(5), 7:5, 2:6, 6:1.

«Не понимаю, почему это его последний «Уимблдон». Уровень, который он показал, говорит о том, что он может играть еще три-четыре года. Потрясающе. Должен отдать ему должное за такой выдающийся матч.

Фабио – отличный игрок, мы видели его талант и мастерство на протяжении всей карьеры. Сегодня он вновь показал свой уровень. Немного грустно, что, вероятно, это его прощание с «Уимблдоном». Рад, что довелось разделить с ним корт и раздевалку. Будем наслаждаться его последними выступлениями», – сказал Алькарас в интервью на корте.