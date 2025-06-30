Руне о травме колена: «При всем уважении к Харри, в обычных условиях я бы обыграл его в девяти случаях из десяти»

Хольгер Руне пожаловался на проблемы с коленом после вылета с «Уимблдона».

В первом круге он уступил Николасу Харри, ведя 2:0 по сетам.

«При всем уважении к Николасу Харри, в обычных условиях я бы обыграл его в девяти случаях из десяти. Сегодня мне явно мешало колено, но матч все равно не получился удачным», – сказал Руне после матча.