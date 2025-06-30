Руне о травме колена: «При всем уважении к Харри, в обычных условиях я бы обыграл его в девяти случаях из десяти»
Хольгер Руне пожаловался на проблемы с коленом после вылета с «Уимблдона».
В первом круге он уступил Николасу Харри, ведя 2:0 по сетам.
«При всем уважении к Николасу Харри, в обычных условиях я бы обыграл его в девяти случаях из десяти. Сегодня мне явно мешало колено, но матч все равно не получился удачным», – сказал Руне после матча.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @ESPNtenis
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