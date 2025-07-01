Джованни Мпетши Перрикар выполнил самую быструю подачу в истории «Уимблдона».

В первом круге против Тэйлора Фрица он подал со скоростью 246 км/ч (7:6(6), 7:6(8), 4:6, 6:7(6), матч прерван и будет доигран завтра).

Самая быстрая подача в истории – 263 км/ч, ее в 2012-м выполнил Сэм Грот . Но ATP ее не признает, потому что Грот играл на «Челленджере», где радары не соответствовали стандартам основного тура. Самая быстрая признанная подача принадлежит Джону Изнеру – 252 км/ч.

Самая страшная подача в теннисе – у гиганта Мпетши Перрикара. Стабильно кладет за 220 км/ч!

Почему в теннисе невозможно подать со скоростью 260 км/ч