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Хачанов выиграл 300-й матч в карьере

Карен Хачанов обыграл Маккензи Макдональда на старте «Уимблдона» – 7:5, 6:4, 6:4.

Эта победа стала для 29-летнего россиянина 300-й на уровне ATP (при 216 поражениях).

Среди игроков, родившихся в 1996-м или позже, больше побед только у Александра Зверева (498), Даниила Медведева (402), Стефаноса Циципаса (364), Андрея Рублева (354) и Тэйлора Фрица (305).

Дальше Хачанов сыграет с Синтаро Мотидзуки или Джулио Дзеппьери.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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