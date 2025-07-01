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Матчи Зверева и Фрица перенесены на вторник. Они не успели доиграть до комендантского часа в 23:00

Пять матчей первого игрового дня «Уимблдона» перенесены на вторник.

Из-за наступления темноты и комендантского часа на вторник перенесены следующие матчи:

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoКатерина Синякова
logoЦиньвэнь Чжэн
logoТэйлор Фриц
logoБотик ван де Зандшульп
logoДжованни Мпетши Перрикар
logoАлександр Зверев
logoСинтаро Мотидзуки
logoУимблдон
logoATP
logoМаттео Арнальди
logoДжулио Дзеппьери
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