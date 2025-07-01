Матчи Зверева и Фрица перенесены на вторник. Они не успели доиграть до комендантского часа в 23:00
Пять матчей первого игрового дня «Уимблдона» перенесены на вторник.
Из-за наступления темноты и комендантского часа на вторник перенесены следующие матчи:
Катерина Синякова – Циньвэнь Чжэн (5);
Синтаро Мотидзуки – Джулио Дзеппьери – при счете 2:2 по сетам;
Маттео Арнальди – Ботик ван де Зандшульп – при счете 0:2 по сетам;
Тэйлор Фриц (5) – Джованни Мпетши Перрикар – при счете 2:2 по сетам;
Александр Зверев (3) – Артур Риндеркнеш – при счете 1:1 по сетам.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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