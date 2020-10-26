Рейтинг ATP. Медведев обошел Федерера, Эмбер дебютировал в топ-30

Теги Роджер Федерер рейтинги ATP Даниил Медведев Себастьян Корда Юго Эмбер Теннис

Появился обновленный рейтинг ATP. Из-за пандемии коронавируса и остановки тура он стал двухлетним – в этом году теннисисты не будут терять очки, только добавлять в случае улучшения результатов.

По новым правилам, 9 ноября должны были сгореть очки за итоговый турнир-2019 (потому что он считается дополнением к 18 лучшим турнирам для тех, кто на него попал), однако этого по какой-то причине пока не произошло.

По итогам «Мастерса» в Париже чемпион Даниил Медведев повторил личный рейтинговый рекорд и вернулся на четвертое место, обойдя Роджера Федерера. Швейцарец опустился на пятую позицию впервые с марта 2019-го.

22-летний Юго Эмбер дебютировал в топ-30, 20-летний Себастьян Корда, впервые выигравший «Челленджер», – в топ-120.

Emirates ATP Rankings

Положение на 9 ноября 2020

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 11830
2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 9850
3 (3) Доминик Тим (Австрия) 9125
4 (5) Даниил Медведев (Россия) 6970
5 (4) Роджер Федерер (Швейцария) 6630
6 (6) Стефанос Циципас (Греция) 5925
7 (7) Александр Зверев (Германия) 5525
8 (8) Андрей Рублев (Россия) 3919
9 (9) Диего Шварцман (Аргентина) 3455
10 (10) Маттео Берреттини (Италия) 3075
14 (17) Милош Раонич (Канада) 2580
16 (15) Пабло Каррено-Буста (Испания) 2535
18 (20) Стэн Вавринка (Швейцария) 2320
20 (19) Карен Хачанов (Россия) 2245
30 (34) Юго Эмбер (Франция) 1646
51 (61) Джордан Томпсон (Австралия) 1068
52 (63) Алехандро Давидович-Фокина (Испания) 1066
72 (91) Маркос Гирон (США) 869
88 (105) Норберт Гомбош (Словакия) 789
116 (136) Себастьян Корда (США) 563

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