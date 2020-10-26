Рейтинг ATP. Медведев обошел Федерера, Эмбер дебютировал в топ-30

Появился обновленный рейтинг ATP. Из-за пандемии коронавируса и остановки тура он стал двухлетним – в этом году теннисисты не будут терять очки, только добавлять в случае улучшения результатов.
По новым правилам, 9 ноября должны были сгореть очки за итоговый турнир-2019 (потому что он считается дополнением к 18 лучшим турнирам для тех, кто на него попал), однако этого по какой-то причине пока не произошло.
По итогам «Мастерса» в Париже чемпион Даниил Медведев повторил личный рейтинговый рекорд и вернулся на четвертое место, обойдя Роджера Федерера. Швейцарец опустился на пятую позицию впервые с марта 2019-го.
22-летний Юго Эмбер дебютировал в топ-30, 20-летний Себастьян Корда, впервые выигравший «Челленджер», – в топ-120.
Emirates ATP Rankings
Положение на 9 ноября 2020
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|11830
|2 (2)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|9850
|3 (3)
|Доминик Тим (Австрия)
|9125
|4 (5)
|Даниил Медведев (Россия)
|6970
|5 (4)
|Роджер Федерер (Швейцария)
|6630
|6 (6)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5925
|7 (7)
|Александр Зверев (Германия)
|5525
|8 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|3919
|9 (9)
|Диего Шварцман (Аргентина)
|3455
|10 (10)
|Маттео Берреттини (Италия)
|3075
|14 (17)
|Милош Раонич (Канада)
|2580
|16 (15)
|Пабло Каррено-Буста (Испания)
|2535
|18 (20)
|Стэн Вавринка (Швейцария)
|2320
|20 (19)
|Карен Хачанов (Россия)
|2245
|30 (34)
|Юго Эмбер (Франция)
|1646
|51 (61)
|Джордан Томпсон (Австралия)
|1068
|52 (63)
|Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
|1066
|72 (91)
|Маркос Гирон (США)
|869
|88 (105)
|Норберт Гомбош (Словакия)
|789
|116 (136)
|Себастьян Корда (США)
|563