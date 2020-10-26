Рейтинг ATP. Медведев обошел Федерера, Эмбер дебютировал в топ-30

Появился обновленный рейтинг ATP. Из-за пандемии коронавируса и остановки тура он стал двухлетним – в этом году теннисисты не будут терять очки, только добавлять в случае улучшения результатов.

По новым правилам, 9 ноября должны были сгореть очки за итоговый турнир-2019 (потому что он считается дополнением к 18 лучшим турнирам для тех, кто на него попал), однако этого по какой-то причине пока не произошло.

По итогам «Мастерса» в Париже чемпион Даниил Медведев повторил личный рейтинговый рекорд и вернулся на четвертое место, обойдя Роджера Федерера. Швейцарец опустился на пятую позицию впервые с марта 2019-го.

22-летний Юго Эмбер дебютировал в топ-30, 20-летний Себастьян Корда, впервые выигравший «Челленджер», – в топ-120.

Emirates ATP Rankings

Положение на 9 ноября 2020