Роджер Федерер: «Для меня огромная честь поздравить Рафу с 13-м «Ролан Гаррос». Это одно из величайших достижений в истории спорта»

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер поздравил 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля с 13-й победой на «Ролан Гаррос».

«Я всегда безмерно уважал моего друга Рафу как человека и как чемпиона. Как главные соперники на протяжении многих лет мы толкали друг друга вперед и делали друг друга лучше. Так что для меня огромная честь поздравить его с 20-м титулом «Большого шлема».

Особенно невероятно, что он выиграл «Ролан Гаррос» безумные 13 раз – это одно из величайших достижений в истории спорта.

Также поздравляю его команду, потому что никто не способен на такое в одиночку.

Надеюсь, 20 – это лишь очередной шаг на пути каждого из нас. Браво, Рафа. Ты заслужил».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Roger Federer (@rogerfederer) 11 Окт 2020 в 9:34 PDT

Федерер и Надаль – главный теннисный броманс