Ролан Гаррос. 3-й круг. Рублев играет с Андерсоном, Хачанов встретится с Гарином, Джокович – с Галаном

В субботу на «Ролан Гаррос» Андрей Рублев играет с Кевином Андерсоном, Карен Хачанов встретится с Кристианом Гарином.

Чемпион-2016 Новак Джокович поборется с Даниэлем Элахи Галаном.

Сетка турнира здесь.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

27 сентября – 11 октября 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг