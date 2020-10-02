Ролан Гаррос. 3-й круг. Рублев играет с Андерсоном, Хачанов встретится с Гарином, Джокович – с Галаном

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В субботу на «Ролан Гаррос» Андрей Рублев играет с Кевином Андерсоном, Карен Хачанов встретится с Кристианом Гарином.

Чемпион-2016 Новак Джокович поборется с Даниэлем Элахи Галаном.

Сетка турнира здесь.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

27 сентября – 11 октября 2020

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия) Кевин Андерсон (ЮАР)
6:3|5:1
Дата проведения
3 октября, 12.13
Онлайн матча

 

Кристиан Гарин (Чили) Карен Хачанов (Россия)
Дата проведения
3 октября, 15.00
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Даниэль Элахи Галан (Колумбия)
Дата проведения
3 октября, 17.00
Онлайн матча

 

Аляж Бедене (Словения) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
3 октября, 14.00
Онлайн матча

 

Пабло Каррено-Буста (Испания) Роберто Баутиста-Агут (Испания)
6:4|0:0
Дата проведения
3 октября, 12.09
Онлайн матча

 

Даниэль Альтмайер (Германия) Маттео Берреттини (Италия)
6:2|2:4
Дата проведения
3 октября, 12.09
Онлайн матча

 

Мартон Фучович (Венгрия) Тиаго Монтейро (Бразилия)
Дата проведения
3 октября, 13.30
Онлайн матча

 

Роберто Карбаллес Баэна (Испания) Григор Димитров (Болгария)
Дата проведения
3 октября, 15.30
Онлайн матча

 

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