Ролан Гаррос. 3-й круг. Рублев играет с Андерсоном, Хачанов встретится с Гарином, Джокович – с Галаном

В субботу на «Ролан Гаррос» Андрей Рублев играет с Кевином Андерсоном, Карен Хачанов встретится с Кристианом Гарином.
Чемпион-2016 Новак Джокович поборется с Даниэлем Элахи Галаном.
Сетка турнира здесь.
Ролан Гаррос
Париж, Франция
27 сентября – 11 октября 2020
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
- Дата проведения
- 3 октября, 12.13
- Дата проведения
- 3 октября, 15.00
- Дата проведения
- 3 октября, 17.00
- Дата проведения
- 3 октября, 14.00
- Дата проведения
- 3 октября, 12.09
- Дата проведения
- 3 октября, 12.09
- Дата проведения
- 3 октября, 13.30
- Дата проведения
- 3 октября, 15.30