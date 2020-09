Саша Зверев: «Родители не приехали на US Open из-за положительного анализа. Скучаю по ним. Надеюсь, однажды я привезу домой кубок»

Финалист US Open Саша Зверев, в титульном матче против Доминика Тима упустивший преимущество в два сета и подачу на победу в пятом, поблагодарил близких за поддержку.

«Не знаю, с чего начать. Поздравляю Доминика с первым из многих титулов «Большого шлема». Это был упорный матч, и я хотел бы, чтобы ты допустил чуть больше ошибок, и я смог бы поднять этот трофей, но сегодня я говорю речь финалиста.

Спасибо моей команде за то, что остаетесь со мной. Последние два года были не самыми простыми в моей карьере, но теперь мы снова идем в гору. И однажды мы с вами поднимем этот кубок.

Еще спасибо моим родителям, – сказал Зверев, после чего не сдержал слез. – Обычно они со мной на каждом турнире, но не в этот раз, потому что сдали положительный анализ. Я по ним скучаю. Уверен, они сейчас смотрят это дома и все равно гордятся. Надеюсь, однажды я привезу домой кубок».

