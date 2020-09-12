Тим первым за 16 лет отыграл дефицит в 2 сета в финале «Шлема»

Третья ракетка мира , в финале обыгравший 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6, стал первым в Открытой эре чемпионом американского «Шлема», отыгравшимся с 0:2 по сетам в титульном матче.

Проиграв два первых сета, Тим уступал с брейком в третьем, прежде чем выиграть его. В пятом теннисисты сразу обменялись брейками, а потом оба подавали на титул. На тай-брейке Зверев отыграл два матчбола.

Последний раз на Открытом чемпионате США в финале теннисист отыгрывал дефицит в два сета в 1949 году (Панчо Гонсалес). В современном теннисе, формально начавшемся в 1968-м, это удавалось только четверым игрокам (всем – на «Ролан Гаррос», последним был Гастон Гаудио в 2004-м).

Также 27-летний Тим стал вторым австрийцем, выигравшим «Шлем», после чемпиона «Ролан Гаррос»-1995 Томаса Мустера.

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