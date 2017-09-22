Джокович – единственный игрок, дважды побеждавший на всех «Мастерсах»

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Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Милоша Раонича в финале «Мастерса» в Нью-Йорке – 1:6, 6:3, 6:4. Джокович выиграл у Раонича все 11 личных встреч.

Для серба это 23-я победа подряд с начала сезона-2020.

Титул в Нью-Йорке стал для серба 80-м в карьере. Он выиграл 35-й «Мастерс» и сравнялся по этому показателю с Рафаэлем Надалем. Ранее Джокович был первым игроком, побеждавшим на всех девяти «Мастерсах», теперь он единственный, кто выиграл все «Мастерсы» дважды.

Фанаты Джоковича уверены: английские медиа его травят. А 15 лет назад он серьезно думал играть за Британию

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