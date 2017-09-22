Джокович – единственный игрок, дважды побеждавший на всех «Мастерсах»

Первая ракетка мира обыграл в финале «Мастерса» в Нью-Йорке – 1:6, 6:3, 6:4. Джокович выиграл у Раонича все 11 личных встреч.

The moment @DjokerNole claimed his SECOND Career Golden Masters 👏



Djokovic defeats Raonic for the @CincyTennis 🏆, 1-6 6-3 6-4. #CInCyTENNIS pic.twitter.com/WKDSUoVEFc — Tennis TV (@TennisTV) August 29, 2020

Для серба это 23-я победа подряд с начала сезона-2020.

Титул в Нью-Йорке стал для серба 80-м в карьере. Он выиграл 35-й «Мастерс» и сравнялся по этому показателю с Рафаэлем Надалем. Ранее Джокович был первым игроком, побеждавшим на всех девяти «Мастерсах», теперь он единственный, кто выиграл все «Мастерсы» дважды.

Фанаты Джоковича уверены: английские медиа его травят. А 15 лет назад он серьезно думал играть за Британию