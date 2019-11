Медведев впервые в карьере проиграл Циципасу

Даниил Медведев в первом круге группового этапа итогового турнира ATP впервые в карьере проиграл Стефаносу Циципасу (6:7, 4:6).

Первый раз за пять месяцев россиянин проиграл два матча подряд. Его предыдущая безвыигрышная серия продлилась пять матчей, когда вслед за четырьмя поражениями на грунте Медведев проиграл Люке Пую в первом круге турнира в Штутгарте. Два матча на харде подряд четвертая ракетка мира не проигрывал с февраля этого года.

Tables Turned 🔄@StefTsitsipas secures his first-ever win over Medvedev, coming through 7-6 6-4 on his debut at the #NittoATPFinals pic.twitter.com/VzEutNDIp0