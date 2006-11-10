Итоговый турнир ATP. Джокович играет с Берреттини, Федерер в 23:00 мск встретится с Тимом

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович результаты ATP ATP Finals Доминик Тим Александр Зверев Даниил Медведев Стефанос Циципас Маттео Берреттини Теннис

В воскресенье в Лондоне стартует итоговый турнир ATP. Пятикратный чемпион Новак Джокович играет с дебютантом Маттео Берреттини.

Шестикратный победитель Роджер Федерер в 23:00 мск поборется с Домиником Тимом, которому в личных встречах уступает 2:4.

Nitto ATP Finals

Лондон, Великобритания

10 – 17 ноября 2019

Итоговый турнир ATP

Призовой фонд – 9 000 000 долларов

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа Андре Агасси

 

Теннисист РН  ДМ  СЦ АЗ Матчи Сеты
Рафаэль Надаль         0-0 0-0
 Даниил Медведев         0-0 0-0
 С. Циципас         0-0 0-0
 Александр Зверев         0-0 0-0

 

Группа Бьорна Борга

 

Теннисист  НД РФ  ДТ  МБ Матчи Сеты
 Новак Джокович         0-0 0-0
 Роджер Федерер         0-0 0-0
 Доминик Тим         0-0 0-0
 М. Берреттини         0-0 0-0
Новак Джокович (Сербия) Маттео Берреттини (Италия)
1:1
Дата проведения
10 ноября, 17.13
Онлайн матча

Роджер Федерер (Швейцария) Доминик Тим (Австрия)
Дата проведения
10 ноября, 23.00
Онлайн матча

 

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