Итоговый турнир ATP. Джокович играет с Берреттини, Федерер в 23:00 мск встретится с Тимом

В воскресенье в Лондоне стартует итоговый турнир ATP. Пятикратный чемпион Новак Джокович играет с дебютантом Маттео Берреттини.

Шестикратный победитель Роджер Федерер в 23:00 мск поборется с Домиником Тимом, которому в личных встречах уступает 2:4.

Nitto ATP Finals



Лондон, Великобритания



10 – 17 ноября 2019

Итоговый турнир ATP



Призовой фонд – 9 000 000 долларов

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа Андре Агасси



Теннисист РН ДМ СЦ АЗ Матчи Сеты Рафаэль Надаль 0-0 0-0 Даниил Медведев 0-0 0-0 С. Циципас 0-0 0-0 Александр Зверев 0-0 0-0

Группа Бьорна Борга



Теннисист НД РФ ДТ МБ Матчи Сеты Новак Джокович 0-0 0-0 Роджер Федерер 0-0 0-0 Доминик Тим 0-0 0-0 М. Берреттини 0-0 0-0

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