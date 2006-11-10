Итоговый турнир ATP. Джокович играет с Берреттини, Федерер в 23:00 мск встретится с Тимом

В воскресенье в Лондоне стартует итоговый турнир ATP. Пятикратный чемпион Новак Джокович играет с дебютантом Маттео Берреттини.
Шестикратный победитель Роджер Федерер в 23:00 мск поборется с Домиником Тимом, которому в личных встречах уступает 2:4.
Nitto ATP Finals
Лондон, Великобритания
10 – 17 ноября 2019
Итоговый турнир ATP
Призовой фонд – 9 000 000 долларов
Крытые корты, хард
Групповой этап
Группа Андре Агасси
|Теннисист
|РН
|ДМ
|СЦ
|АЗ
|Матчи
|Сеты
|Рафаэль Надаль
|0-0
|0-0
|Даниил Медведев
|0-0
|0-0
|С. Циципас
|0-0
|0-0
|Александр Зверев
|0-0
|0-0
Группа Бьорна Борга
|Теннисист
|НД
|РФ
|ДТ
|МБ
|Матчи
|Сеты
|Новак Джокович
|0-0
|0-0
|Роджер Федерер
|0-0
|0-0
|Доминик Тим
|0-0
|0-0
|М. Берреттини
|0-0
|0-0
- Дата проведения
- 10 ноября, 17.13
- Дата проведения
- 10 ноября, 23.00