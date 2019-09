Надаль выиграл 4-й US Open и 19-й «Шлем». У Федерера больше всего на один

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль (2), в финале US Open обыгравший дебютанта стадии Даниила Медведева (5) 7:6, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4, выиграл 19-й титул «Большого шлема» и четвертый – на Открытом чемпионате США.

