Надаль выиграл 4-й US Open и 19-й «Шлем». У Федерера больше всего на один

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль (2), в финале US Open обыгравший дебютанта стадии Даниила Медведева (5) 7:6, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4, выиграл 19-й титул «Большого шлема» и четвертый – на Открытом чемпионате США.

5 sets in nearly 5 hours...



An EPIC way to win your 4th title in Flushing Meadows!



🙌 @rafaelnadal 🙌#USOpen pic.twitter.com/dn3Krln0m1 — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2019

33-летний испанец стал самым возрастным чемпионом US Open после 35-летнего Кена Роузуолла в 1970-м, в пятый раз в карьере выиграл за сезон больше одного «Шлема» (также «Ролан Гаррос»), а также выиграл рекордный пятый «Шлем» после 30-летия.

Надаль впервые до одного сократил шлемовое отставание от Роджера Федерера и его рекордных 20 титулов. В противостоянии с игроками, борющимися за первый «Шлем», Надаль теперь ведет 8-1, а также выиграл 20 последних встреч с соперниками из России.

Видео, фото, новости, мемы – все это в нашем теннисном инстаграме, подписывайтесь!