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Надаль выиграл 4-й US Open и 19-й «Шлем». У Федерера больше всего на один

Теги Рафаэль Надаль видео US Open ATP статистика Даниил Медведев Теннис

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль (2), в финале US Open обыгравший дебютанта стадии Даниила Медведева (5) 7:6, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4, выиграл 19-й титул «Большого шлема» и четвертый – на Открытом чемпионате США.

33-летний испанец стал самым возрастным чемпионом US Open после 35-летнего Кена Роузуолла в 1970-м, в пятый раз в карьере выиграл за сезон больше одного «Шлема» (также «Ролан Гаррос»), а также выиграл рекордный пятый «Шлем» после 30-летия.

Надаль впервые до одного сократил шлемовое отставание от Роджера Федерера и его рекордных 20 титулов. В противостоянии с игроками, борющимися за первый «Шлем», Надаль теперь ведет 8-1, а также выиграл 20 последних встреч с соперниками из России.

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