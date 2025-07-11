Новак Джокович: «Планирую сыграть на «Уимблдоне» как минимум еще раз»
Новак Джокович заявил, что еще раз сыграет на «Уимблдоне».
– Тебе было бы грустно, если бы это был твой последний матч на Центральном корте – вот так уйти?
– Мне было бы грустно, но, надеюсь, это не мой последний матч на Центральном корте. Я не собираюсь завершать свою карьеру на «Уимблдоне» сегодня. Планирую вернуться сюда как минимум еще раз, – сказал Джокович на пресс-конференции.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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