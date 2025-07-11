Новак Джокович: «Планирую сыграть на «Уимблдоне» как минимум еще раз»

Новак Джокович заявил, что еще раз сыграет на «Уимблдоне».

– Тебе было бы грустно, если бы это был твой последний матч на Центральном корте – вот так уйти?

– Мне было бы грустно, но, надеюсь, это не мой последний матч на Центральном корте. Я не собираюсь завершать свою карьеру на «Уимблдоне» сегодня. Планирую вернуться сюда как минимум еще раз, – сказал Джокович на пресс-конференции.