Медведев может стать 1-м чемпионом «Шлема», родившимся в 90-е, Надаль – выиграть рекордный 5-й «Шлем» после 30-летия

Сегодня впервые за 14 с половиной лет теннисист из России сыграет в финале одиночного «Шлема»: Даниил Медведев на US Open встретится с 18-кратным чемпионом «Шлемов» Рафаэлем Надалем.
23-летний Медведев, до этого турнира на «Шлемах» не проходивший дальше четвертого круга (один раз, на Australian Open этого года), может стать:
- самым молодым за десять лет чемпионом «Шлема» (после дель Потро в 2009-м);
- первым чемпионом «Шлема» из России за 14 лет (Сафин на Australian Open-2005);
- первым чемпионом «Шлема», родившимся в 1990-е;
- четвертым за десять лет игроком, выигравшим первый «Шлем» (после дель Потро, Маррея, Вавринки и Чилича);
- первым за три года теннисистом не из Большой тройки, выигравшим «Шлем».
Независимо от результата финала завтра Медведев станет четвертой ракеткой мира.
33-летний Надаль может:
- сократить отставание от рекордсмена по «Шлемам» Роджера Федерера (20) до одного;
- стать самым возрастным чемпионом US Open после 35-летнего Кена Роузуолла в 1970-м;
- в пятый раз в карьере выиграть за сезон больше одного «Шлема»;
- выиграть рекордный пятый «Шлем» после 30-летия.
Надаль, добавим, ведет 7-1 в противостоянии с игроками, борющимися за первый «Шлем», и выиграл 19 последних встреч с соперниками из России.
Начало матча – не ранее 23:00 по Москве. Матч покажет Первый канал.
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