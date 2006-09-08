Медведев может стать 1-м чемпионом «Шлема», родившимся в 90-е, Надаль – выиграть рекордный 5-й «Шлем» после 30-летия

Сегодня впервые за 14 с половиной лет теннисист из России сыграет в финале одиночного «Шлема»: Даниил Медведев на US Open встретится с 18-кратным чемпионом «Шлемов» .

23-летний Медведев, до этого турнира на «Шлемах» не проходивший дальше четвертого круга (один раз, на Australian Open этого года), может стать:

самым молодым за десять лет чемпионом «Шлема» (после дель Потро в 2009-м);

первым чемпионом «Шлема» из России за 14 лет (Сафин на Australian Open-2005);

первым чемпионом «Шлема», родившимся в 1990-е;

четвертым за десять лет игроком, выигравшим первый «Шлем» (после дель Потро, Маррея, Вавринки и Чилича);

первым за три года теннисистом не из Большой тройки, выигравшим «Шлем».

Независимо от результата финала завтра Медведев станет четвертой ракеткой мира.

33-летний Надаль может:

сократить отставание от рекордсмена по «Шлемам» Роджера Федерера (20) до одного;

стать самым возрастным чемпионом после 35-летнего Кена Роузуолла в 1970-м;

в пятый раз в карьере выиграть за сезон больше одного «Шлема»;

выиграть рекордный пятый «Шлем» после 30-летия.

Надаль, добавим, ведет 7-1 в противостоянии с игроками, борющимися за первый «Шлем», и выиграл 19 последних встреч с соперниками из России.

Начало матча – не ранее 23:00 по Москве. Матч покажет Первый канал.

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