Винус получила wild card на турнир в Вашингтоне

Винус Уильямс сыграет в Вашингтоне.

45-летняя семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Винус Уильямс получила wild card в основную сетку одиночного разряда на турнир WTA 500 в Вашингтоне.

Турнир пройдет с 21 по 27 июля.

Последний раз Уильямс-старшая играла в официальном матче в марте 2024 года – в Майами она уступила Диане Шнайдер со счетом 3:6, 3:6.