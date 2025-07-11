Синнер о том, как бы он охарактеризовал их эпоху с Алькарасом: «Пока без названия»

Янник Синнер высказался о новой эпохе в теннисе.

Карлос Алькарас и Янник Синнер выиграли шесть последних турниров «Большого шлема» и разыграют между собой седьмой в воскресенье. В последний раз другой теннисист побеждал на «Шлеме» в 2023 году – Новак Джокович на US Open.

– Эпоху Роджера [Федерера], Рафаэля [Надаля] и Новака [Джоковича] называют «золотой эрой» тенниса. Сейчас вы с Карлосом [Алькарасом] выиграли шесть последних турниров «Большого шлема». Как бы ты охарактеризовал вашу эпоху?

– Пока никакого названия нет (улыбается). Это невозможно сравнить с тем, что они показывали больше 15 лет подряд. А шесть «Шлемов» – это всего полтора года. Это не так уж много.

Вот мы снова оказались в этой ситуации – это уже второй подряд финал «Шлема», где мы играем друг против друга. И для меня это здорово. Думаю, это хорошо и для спорта. Чем больше сейчас будет новых противостояний, тем лучше. Люди хотят видеть, как молодые игроки соперничают между собой. Я рад быть частью этого.

Но посмотрим, что будет дальше. Если мы сможем продолжать в том же духе 3–4 года, тогда уже можно будет о чем-то говорить. Посмотрим, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Янник Синнер – в истории. Вышел в финал на всех «Шлемах»