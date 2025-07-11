Синнер о финале против Алькараса: «Мы видели прошлый финал. Никогда не знаешь, что произойдет»

Янник Синнер прокомментировал встречу с Карлосом Алькарасом в финале «Уимблдона».

В прошлом месяце в финале «Ролан Гаррос» первая ракетка мира уступил Карлосу Алькарасу – 6:4, 7:6(4), 4:6, 6:7(3), 6:7(2-10). В четвертом сете у итальянца был тройной матчбол на подаче Алькараса при счете 5:3.

«Мы видели прошлый финал. Никогда не знаешь, что произойдет. Для меня огромная честь снова делить корт с Карлосом [Алькарасом]. Мы всегда стараемся выложиться по максимуму. Он, безусловно, один из тех игроков, на которых я равняюсь. Мне нравится смотреть, как он играет. Мы все согласны с тем, какой он талант. Надеюсь, матч получится хорошим, как и прошлый», – сказал Синнер в интервью на корте.

Карлос Алькарас, ты что творишь