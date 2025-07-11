Джокович впервые с 2017 года не смог пробиться в финал «Уимблдона»

Новак Джокович уступил в полуфинале «Уимблдона».

Джокович проиграл первой ракетке мира Яннику Синнеру со счетом 3:6, 3:6, 4:6. В третьем сете Новак вел с брейком, но не сумел удержать преимущество и уступил партию.

Серб выходил в финал турнира шесть раз подряд, одержав победы в 2018, 2019, 2021 и 2022 годах. В последний раз он не доходил до этой стадии в 2017 году – тогда он снялся с четвертьфинального матча против Томаша Бердыха .

Джокович – семикратный чемпион «Уимблдона». В Лондоне он выиграл 102 матча – это второй результат в истории среди мужчин после Роджера Федерера (105 побед).