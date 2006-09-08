Марат Сафин: «Медведев не на голову выше Надаля, но у него отличные шансы на успех»

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Марат Сафин поделился впечатлениями от игры Даниила Медведева, который сегодня поборется за титул US Open, и сравнил ее со своей.

«Мне кажется, мы совершенно разные. Да и стиль игры у него иной. У него на корте больше чувств, чем когда-то было у меня. Может, в каких-то мелочах, конечно, есть совпадения, но в целом мы с Даниилом полярные личности.

Перед полуфиналом я в нем не сомневался. Не постесняюсь заявить, что разбираюсь в теннисе. Занимаюсь им всю жизнь и, вероятно, вижу вещи, которые кому-то могут быть непонятны. Он превосходил Григора и с точки зрения тактики, и по физическим показателям. Даниил – игрок другого уровня, Димитров же всего лишь хороший середнячок.

Финал – такой же матч, как и все предыдущие. Ничего сверхъестественного делать не надо: массаж, разминка – и в бой. Единственное, что посоветовал бы ему, – поменьше слушать пафосных речей в свой адрес. Не обращать внимания на то, что происходит вокруг. Залогом успеха должна быть концентрация.

Только дилетанты могут рассуждать, что из-за большого количества матчей у него возникло эмоциональное выгорание. Не согласен и с утверждениями об усталости. Напротив, сейчас он в тонусе и осознанно шел к этой цели. Когда побеждать, если не сейчас? Не надо придумывать истории о том, что ему может что-то помешать.

Медведев не то чтобы на голову выше и априори лучше [Надаля], просто у него отличные шансы на успех. Физика его не подкачает, парень молодой, с мозгами, играет мощно. Он точно не испугается.

Рафа, поверьте, хочет победить сильнее, чем Даня. Проиграть сопернику, который младше тебя, – слишком болезненный удар. Но в целом, да, Медведев, по идее, будет играть свободнее, ведь на него ничего давит, от Надаля же ничего, кроме победы, никто не ждет, и это может его сломить».

Начало матча – не ранее 23:00 по Москве.

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