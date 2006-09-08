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Марат Сафин: «Медведев не на голову выше Надаля, но у него отличные шансы на успех»

Теги Рафаэль Надаль Марат Сафин US Open ATP Даниил Медведев Теннис

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Марат Сафин поделился впечатлениями от игры Даниила Медведева, который сегодня поборется за титул US Open, и сравнил ее со своей.

«Мне кажется, мы совершенно разные. Да и стиль игры у него иной. У него на корте больше чувств, чем когда-то было у меня. Может, в каких-то мелочах, конечно, есть совпадения, но в целом мы с Даниилом полярные личности.

Перед полуфиналом я в нем не сомневался. Не постесняюсь заявить, что разбираюсь в теннисе. Занимаюсь им всю жизнь и, вероятно, вижу вещи, которые кому-то могут быть непонятны. Он превосходил Григора и с точки зрения тактики, и по физическим показателям. Даниил – игрок другого уровня, Димитров же всего лишь хороший середнячок.

Финал – такой же матч, как и все предыдущие. Ничего сверхъестественного делать не надо: массаж, разминка – и в бой. Единственное, что посоветовал бы ему, – поменьше слушать пафосных речей в свой адрес. Не обращать внимания на то, что происходит вокруг. Залогом успеха должна быть концентрация.

Только дилетанты могут рассуждать, что из-за большого количества матчей у него возникло эмоциональное выгорание. Не согласен и с утверждениями об усталости. Напротив, сейчас он в тонусе и осознанно шел к этой цели. Когда побеждать, если не сейчас? Не надо придумывать истории о том, что ему может что-то помешать.

Медведев не то чтобы на голову выше и априори лучше [Надаля], просто у него отличные шансы на успех. Физика его не подкачает, парень молодой, с мозгами, играет мощно. Он точно не испугается.

Рафа, поверьте, хочет победить сильнее, чем Даня. Проиграть сопернику, который младше тебя, – слишком болезненный удар. Но в целом, да, Медведев, по идее, будет играть свободнее, ведь на него ничего давит, от Надаля же ничего, кроме победы, никто не ждет, и это может его сломить».

Начало матча – не ранее 23:00 по Москве.

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