Джокович о том, как на него влияет возраст: «Реальность бьет по мне сильнее, чем когда-либо раньше. Чувствую, что выхожу на матч с полупустым баком»

38-летний Новак Джокович рассказал, как на нем сказывается возраст.

В полуфинале «Уимблдона» Джокович проиграл 23-летнему Яннику Синнеру со счетом 3:6, 3:6, 4:6.

– После того, что произошло в Австралии (Джокович снялся в полуфинале из-за травмы бедра – Спортс’‘), кажется, в этом сезоне тебе не везло в ключевые моменты. Тебе из-за этого стало еще труднее?

– Я не считаю это невезением. Это просто возраст и износ тела. Как бы я ни заботился о себе, реальность бьет по мне сильнее, чем когда-либо раньше. Мне сложно это принять. Если я свеж и в форме, то могу играть в очень хороший теннис – я доказал это в этом году. Особенно тяжело для меня физически играть пятисетовики. Чем дольше продолжается турнир, тем хуже становится мое состояние.

В этом году я выходил в полуфинал каждого турнира «Большого шлема». Мне приходится играть с Синнером или Алькарасом – они молодые, в отличной форме, очень собранные. Я чувствую, что выхожу на матч с полупустым баком. Невозможно выиграть матч в таком состоянии. Такова реальность. Это одна из тех вещей, которые нужно принять и с этим смириться. Принять реальность такой, какая она есть, и попытаться извлечь из этого максимум, – прокомментировал Джокович на пресс-конференции.