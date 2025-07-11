Алькарас одержал 20-ю победу подряд на «Уимблдоне» – он повторил серию Надаля
Карлос Алькарас повторил победную серию Рафаэля Надаля на «Уимблдоне».
Рекордные серии побед на «Уимблдоне» в Открытую эру среди мужчин:
Бьорн Борг – 41 (1976 – 1981)
Роджер Федерер – 40 (2003 – 2008)
Новак Джокович – 34 (2018 – 2023)
Пит Сампрас – 31 (1997– 2001)
Рафаэль Надаль – 20 (2008 – 2011)
Карлос Алькарас – 20 (2023 – н.в.)
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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