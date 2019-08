Кириос в матче с Хачановым назвал судью картошкой, гребаным идиотом и отказался пожимать ему руку

Ник Кириос со счетом 7:6, 6:7, 2:6 уступил во втором круге «Мастерса» в Цинциннати.

По ходу первого сета австралиец получил предупреждение за то, что выбил мяч с корта, а в конце второй партии был оштрафован на очко за неспортивное поведение. Он спорил с ирландским судьей Фергюсом Мерфи, после чего заявил, что «не обязан каждый раз терпеть эту картошку в кресле».

Картофель – очень популярный в Ирландии продукт, но в 1845-1849 годах в стране был Великий голод, связанный с массовым заражением картофельных посевов.

Перед началом третьего сета Кириос взял туалетный перерыв, во время которого сломал две ракетки, однако наказания за это не получил. Затем он был предупрежден за затяжку времени.

BANG, BANG!! 💥💥 Nick Kyrgios absolutely DESTROYED two racquets and the commentators lost it 😂 😂 Watch the Cincinnati Masters live on ESPN. pic.twitter.com/q2d2dTeND3

По окончании встречи 24-летний теннисист отказался пожимать руку арбитру, назвав его гребаным идиотом.

Nick Kyrgios calls umpire Fergus Murphy a “f——— tool” and spits at him after losing. But yeah, he’s really turned a corner as suggested by the Australian media and Twitter 🙄😂#ATPCincinnati #Kyrgios #auspolpic.twitter.com/qxpTRT4nte