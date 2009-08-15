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Кириос в матче с Хачановым назвал судью картошкой, гребаным идиотом и отказался пожимать ему руку

Теги видео происшествия ATP Western & Southern Open Ник Кириос Карен Хачанов судьи Теннис

Ник Кириос со счетом 7:6, 6:7, 2:6 уступил Карену Хачанову во втором круге «Мастерса» в Цинциннати.

По ходу первого сета австралиец получил предупреждение за то, что выбил мяч с корта, а в конце второй партии был оштрафован на очко за неспортивное поведение. Он спорил с ирландским судьей Фергюсом Мерфи, после чего заявил, что «не обязан каждый раз терпеть эту картошку в кресле».

Картофель – очень популярный в Ирландии продукт, но в 1845-1849 годах в стране был Великий голод, связанный с массовым заражением картофельных посевов.

Перед началом третьего сета Кириос взял туалетный перерыв, во время которого сломал две ракетки, однако наказания за это не получил. Затем он был предупрежден за затяжку времени.

По окончании встречи 24-летний теннисист отказался пожимать руку арбитру, назвав его гребаным идиотом.

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