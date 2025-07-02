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Джокович никогда не проигрывал в первом круге «Уимблдона»

Новак Джокович прошел во второй круг «Уимблдона».

Он обыграл Александра Мюллера – 6:2, 6:7(7), 6:2, 6:2. 

Джокович 20-й раз выступает на «Уимблдоне» и никогда не проигрывал в первом круге. 

В целом последний раз он вылетал после стартового матча на «Большом шлеме» на Australian Open-2006. 

Дальше серб встретится с Дэном Эвансом

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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