Джокович никогда не проигрывал в первом круге «Уимблдона»
Новак Джокович прошел во второй круг «Уимблдона».
Он обыграл Александра Мюллера – 6:2, 6:7(7), 6:2, 6:2.
Джокович 20-й раз выступает на «Уимблдоне» и никогда не проигрывал в первом круге.
В целом последний раз он вылетал после стартового матча на «Большом шлеме» на Australian Open-2006.
Дальше серб встретится с Дэном Эвансом.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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