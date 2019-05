Кириоса дисквалифицировали с матча в Риме после того, как он швырнул на корт стул

Чемпион Акапулько Ник Кириос в четверг в Риме был снят с матча против Каспера Рууда в третьем сете.

В первом гейме решающего сета 24-летний австралиец сделал брейк, но следом проиграл свою подачу, и счет стал 1:1. После второго гейма Кириос, известный своей импульсивностью, получил третье предупреждение за неспортивное поведение и был оштрафован на гейм (Рууд повел 2:1).

В переходе Кириос – 36-я ракетка мира на этой неделе – продолжил ругаться и вступил в перепалку с кем-то из зрителей, в результате чего от злости швырнул на корт стул, после чего собрал вещи и покинул корт, предварительно пожав руку сопернику и судье.

К тому моменту судья на вышке вызвал на корт турнирного супервайзера, и было принято решение о дисквалификации Кириоса (по регламенту принимается после консультации с супервайзером). Дисквалификация означает, что теннисист как минимум не получит за выступление в Риме ни рейтинговых очков, ни призовых, а также ему будет выставлен счет за проживание в турнирной гостинице. Кроме того, он может быть снят с дальнейших турниров и оштрафован (решается в индивидуальном порядке).

Well... Kyrgios gets a game penalty and then walks off court, handing Casper Ruud a place in the last 16 #ibi19 pic.twitter.com/T4jhvbV1RN

20-летний Рууд, добавим, отпраздновал победу вот так:

To give a sense of the emotions swirling around the Foro Italico today, this was Casper Ruud’s celebration after winning *by default*. (via @TennisTV) pic.twitter.com/J29DDz9qlJ