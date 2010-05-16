Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Кириоса дисквалифицировали с матча в Риме после того, как он швырнул на корт стул

    Теги видео происшествия болельщики ATP Открытый чемпионат Италии Ник Кириос Каспер Рууд Теннис

    Чемпион Акапулько Ник Кириос в четверг в Риме был снят с матча против Каспера Рууда в третьем сете.

    В первом гейме решающего сета 24-летний австралиец сделал брейк, но следом проиграл свою подачу, и счет стал 1:1. После второго гейма Кириос, известный своей импульсивностью, получил третье предупреждение за неспортивное поведение и был оштрафован на гейм (Рууд повел 2:1).

    В переходе Кириос – 36-я ракетка мира на этой неделе – продолжил ругаться и вступил в перепалку с кем-то из зрителей, в результате чего от злости швырнул на корт стул, после чего собрал вещи и покинул корт, предварительно пожав руку сопернику и судье.

    К тому моменту судья на вышке вызвал на корт турнирного супервайзера, и было принято решение о дисквалификации Кириоса (по регламенту принимается после консультации с супервайзером). Дисквалификация означает, что теннисист как минимум не получит за выступление в Риме ни рейтинговых очков, ни призовых, а также ему будет выставлен счет за проживание в турнирной гостинице. Кроме того, он может быть снят с дальнейших турниров и оштрафован (решается в индивидуальном порядке).

    20-летний Рууд, добавим, отпраздновал победу вот так:

    «Джокович одержим желанием нравиться. Эти его празднования – кровь из глаз». Кириос разобрал всех топов

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться