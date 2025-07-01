В первом круге мужской сетки «Уимблдона» вылетело 13 сеяных. Это повторение рекорда

После победы Гаэля Монфиса над 18-м сеяным Юго Эмбером в первом раунде, из мужской сетки уже выбыло 13 сеяных игроков – это повторение рекорда «Больших шлемов». Ранее столько же сеяных в первом раунде вылетело на Australian Open-2004.

Для «Уимблдона» прежний рекорд составлял 12 – теперь он побит.